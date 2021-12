Equateur : Un accident de car fait 18 morts et 25 blessés Rédigé par leral.net le Lundi 13 Décembre 2021 à 13:25 | | 0 commentaire(s)|

Un accident d’autocar dans la région amazonienne de Équateur a fait 18 morts samedi soir. « Selon les informations fournies par le personnel du MSP (ministère de la Santé publique), 25 personnes ont été blessées », a ajouté le service équatorien de coordination des urgences et des secours, ECU911, dans un communiqué.



Accident sur une autoroute

Le drame s’est produit sur une autoroute de la commune de Huambi, dans la ville de Sucúa, dans le sud-est du pays et à la frontière avec le Pérou. La police nationale a indiqué que l’accident s’était produit après « une sortie de la voie, avec collision et renversement ».



Les blessés ont été emmenés dans les hôpitaux de la capitale provinciale Macas et de Sucúa. Les corps des passagers décédés ont été confiés aux morgues de ces mêmes établissements.

