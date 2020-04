Equipe Macky 5 - Coronavirus 2 (Par Marvel ) Un romancier chinois a écrit « Comment un homme peut-il se venger de l’opinion publique ? ».





Il organise la confusion concernant les « autorisations de circuler » inter-régions, même en heures ouvrables, empêchant à des millions de citoyens de faire leur travail, à des sociétés d’exécuter leurs obligations et contrats, à des familles séparées provisoirement de se regrouper, à des citoyens de se soigner.

Les Préfets ont semble-t-il reçu instruction de mettre le maximum de véto sur les autorisations de déplacement. Lorsqu’ils en délivrent exceptionnellement, c’est au bout de 2 ou 3 jours d’attente, quelle qu’en soit l’urgence. Dans certaines préfectures, ces autorisations sont carrément monnayées.







Une liberté élémentaire est ainsi devenue un moyen de vengeance contre l’opinion publique, un objet de deals, d’enrichissement illicite, de corruption, de vengeance.







Le 7 Avril 2020, profitant d’un fait divers de jeunes fils à papa que l’on disait avoir reçu des autorisations spéciales de déplacement, le Ministre sauta sur l’aubaine pour suspendre toute nouvelle délivrance d’autorisation de déplacement, prétextant que c’est à cause de l’augmentation des « cas communautaires Covid-19 ». Finalement c’est un policier intéressé dépendant de son ministère qui a servi d’escorte aux jeunes.







Depuis ce 7 Avril 2020, allez essayer de faire une demande d’autorisation de circuler, que ce soit pour faire votre travail, une urgence médicale, ou pour toute autre raison très valable, vous comprendrez pourquoi Donald Trump traite certains Etats de « pays de merde ». Visez un peu :







1° Vous allez à la Préfecture pour votre demande de circuler. Vous vous entendez dire : « C’est maintenant au Ministère de l’Intérieur qu’il faut s’adresser ».







2° Vous allez alors déposer la demande au Ministère de l’Intérieur, vous vous entendez dire : « ce sera peut-être délivré dans quelques jours, mais aucune date précise ». Deux jours après si vous revenez, le service courrier vous informe que c’est beaucoup trop tôt.







3° Si vous passez à partir du 10 Avril au Ministère de l’Intérieur pour une nouvelle demande, vous vous entendez dire : « Y’a à nouveau changement, c’est à présent à la Préfecture qu’il faut s’adresse pour les demandes ».







4° Vous allez le même jour à la Préfecture, vous vous entendez dire « Retournez au Ministère de l’Intérieur. Nous ne sommes pas au courant d’un changement »







Lorsque vous expliquez les problèmes que toute cette cacophonie est en train de causer à votre personne, à votre société, à votre commerce, à votre famille, vous aurez juste droit à un sourire d’un interlocuteur fier de vous avoir emmerdé, fier de vous faire perdre des moyens, fier de vous montrer le pouvoir qu’il a sur vous, fier de vous écraser, …. Bref des attitudes typiques à l’administration sénégalaise sous ce régime.







Lorsqu’il ne vous fait pas bastonner, ou vous empêche sans raison de circuler, le Ministre fait confisquer vos véhicules pour des semaines, voire définitivement, vous privant de votre outil de travail ou de votre bien acquis à la sueur du front.







En effet nous avons tous noté que la Police ou la Gendarmerie lancée aux trousses des sénégalais par Macky Sall et son Ministre de l’Intérieur se targue régulièrement d’avoir mis quotidiennement en fourrière des centaines de véhicule. En effet profitant de l’Etat d’Urgence, les sanctions sont maintenant exclusivement la mise à la fourrière du véhicule pour des semaines ou mois espérant qu’il puisse s’abimer, que le propriétaire puisse en souffrir ou tomber dans la déchéance si c’était son principal outil de travail.







On voit bien que tout cela dénote de la méchanceté à l’état pur qui n’a rien à voir avec la lutte contre la propagation du Covid-19, représentant d’ailleurs une aubaine pour certains







Malgré l’absence totale et délibérée de mesures d’accompagnement, nous encourageons les sénégalais à respecter le couvre-feu comme ils le font à 99,99999%, à limiter les déplacements non essentiels, à se faire dépister s’ils ressentent des symptômes du Covid-19.







Inutile de recommander quoi que ce soit à ce Ministre de l’Intérieur qui fait chaque jour pire. Lui, son personnel, sa famille, ses proches, ses militants ne souffrent d’aucune des restrictions imposées aux sénégalais. Ces mesures ont d’ailleurs causé à ce jour plus de morts que le Covid-19 lui-même. L’heure des comptes arrivera bientôt.







MARVEL



E-mail : marvel@hotmail.fr





