Équipe nationale : Aliou Cissé a du mal à choisir entre les gardiens Sény Dieng, Mory Diaw et Alfred Gomis…

Qui sera le gardien de but de l’équipe nationale du Sénégal pour les deux prochaines sorties des Lions face au Mozambique ? La question a été posée au sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, à trois jour de ces rencontres décisives comptant pour les 3eme et 4eme journées des éliminatoires de la CAN 2024. Sans vraiment donner une réponse satisfaisante, El Tactico s’est félicité du niveau de performance des trois portiers convoqués pour cette fenêtre internationale, Sény Dieng (QPR), Mory Diaw (Clermont) et Alfred Gomis (Como FC.)



« On a trois bons gardiens, que ce soit Gomis qui a repris la compétition, Sény Dieng qui est en train de faire de très bonnes choses mais aussi Mory par rapport à la saison qu’il fait actuellement », insiste Aliou Cissé qui n’a pas encore désigné le remplaçant d’Édouard Mendy, l’habituel titulaire qui se remet peu à peu d’une blessure contractée avec son club, Chelsea.



Pour trancher, le sélectionneur sénégalais veut prendre son temps, bien jauger les forces et les faiblesses de ces trois profils assez différents, avant de désigner son numéro 1. À cet effet, il a aussi fait savoir que le rôle de Tony Sylva, actuel entraîneur des gardiens de but, sera très important pour trancher de manière objective. « On est en train de voir la meilleure solution… Le choix se fera avec l’entraîneur des gardiens », renseigne-t-il.

