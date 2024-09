Équipe nationale : Baisse de forme et statistiques déclinantes, à quel Sadio Mané se fier face au Burkina ? Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2024 à 00:27 | | 0 commentaire(s)|

Le match de ce vendredi à 19h00 GMT au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio entre le Sénégal et le Burkina Faso (1ere journée des éliminatoires de la CAN 2025) s'annonce crucial. La performance de Sadio Mané, star incontestée de la sélection nationale, pourrait bien en être l'un des éléments déterminants. Si l'ailier retrouve son niveau d'antan, les Lions de la Teranga pourraient facilement dominer les Étalons burkinabés. Cependant, ses récentes performances, marquées par seulement deux passes décisives depuis le début de la saison 2024/2025 avec Al Nassr, soulèvent des interrogations. À 32 ans, avec 105 sélections et 43 buts, Mané semble avoir du mal à convaincre, tant sur le plan de l'impact que des statistiques, laissant les supporters sénégalais et ses sympathisants dans l'incertitude. Une baisse de régime qui interpelle La situation de Sadio Mané mérite une attention particulière. Physiquement, il semble en difficulté. Son jeu, autrefois empreint d'explosivité et de percussion, paraît désormais moins tranchant. Le « Nanthio » national, qui inspirait la peur chez ses adversaires, semble aujourd'hui envahi par le doute. Bien que sa place de titulaire dans l'équipe n'ait jamais été remise en question, son apport offensif limité suscite l'inquiétude des observateurs. Lors de la victoire en Coupe d'Afrique 2022, il avait été le fer de lance de l'équipe avec trois buts et deux passes décisives. En revanche, sa performance à la CAN 2024, avec un seul but et trois passes décisives, a été loin d'être flamboyante, se limitant à quelques éclairs de génie. Des statistiques en déclin… Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis son arrivée à Al Nassr en août 2023, Sadio Mané a participé à presque à tous les matchs des Lions lors des neuf dernières rencontres (cinq amicales et quatre officielles), entre le 12 septembre 2023 et le 9 juin 2024. Bien qu'il ait inscrit cinq buts, dont trois sur penalty, ainsi qu'une passe décisive, son bilan reste mitigé. Cela soulève des questions sur son véritable impact sur le jeu, suggérant qu'il semble gérer ses prestations plutôt qu'inspirer le jeu. Dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Mané a également rencontré des difficultés. Sur les quatre matchs disputés, il a réalisé un doublé et une passe décisive contre une faible sélection du Soudan Sud battue (4-0) lors de la première journée. Par contre, il est resté muet contre le Togo (0-0), la RD Congo (1-1) et la Mauritanie dominé (1-0.) Son rendement dans le couloir droit laisse donc à désirer, et il est clair qu'il devra redoubler d'efforts pour retrouver sa forme et son leadership offensif. À l'approche des deux prochaines rencontres, contre le Burkina ce vendredi à Diamniadio et face au Burundi le 9 septembre à Bujumbura, Sadio Mané sera sous les projecteurs. Les supporters et les observateurs du football auront les yeux rivés sur lui, espérant qu'il puisse faire taire les doutes et retrouver sa magie sur le terrain. Le Sénégal a besoin d'un Mané à son meilleur niveau pour poursuivre ses ambitions et reconquérir le titre continental. Vivement un nouveau triplé de SM10 dans l’antre de Diamniadio comme ce fut le cas le 4 juin 2022, face au Bénin étrillé (3-0) à l’occasion de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2022.

