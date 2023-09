Equipe nationale: Blessés, Boulaye Dia et Ismaïla Sarr forfaits pour le match amical contre l’Algérie Rédigé par leral.net le Lundi 11 Septembre 2023 à 18:13 | | 0 commentaire(s)|

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé, ce dimanche, le forfait de Boulaye Dia pour le match amical contre l’Algérie. L’instance a également confirmé l’indisponibilité d’Ismaïla Sarr qui avait été déjà révélée par la presse. C’est dans un communiqué publié sur son site officiel (FSF.SN) que l’instance du football a annoncé le forfait des […] La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé, ce dimanche, le forfait de Boulaye Dia pour le match amical contre l’Algérie. L’instance a également confirmé l’indisponibilité d’Ismaïla Sarr qui avait été déjà révélée par la presse. C’est dans un communiqué publié sur son site officiel (FSF.SN) que l’instance du football a annoncé le forfait des deux attaquants de l’équipe nationale. « Les joueurs Boulaye Dia et Ismaila Sarr qui étaient convoqués pour le match amical Sénégal-Algérie du 12 septembre 2023 se sont blessés pendant les séances d’entrainement », indique la FSF. « Les examens cliniques et échographiques ont révélé une lésion du muscle droit fémoral pour Boulaye Dia, et une lésion au niveau des Ischio-jambiers gauches pour Ismaila Sarr », a précisé la Fédération, indiquant que les deux joueurs qui seront indisponibles pour au moins deux semaines, ont été libérés pour rejoindre leur clubs respectifs. Pour rappel, le match amical Sénégal-Algérie est prévu, ce mardi 12 septembre à 19h GMT, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Source : Source : https://lesoleil.sn/equipe-nationale-blesses-boula...

Accueil Envoyer à un ami Partager