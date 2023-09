Équipe nationale : Inquiétudes autour de Boulaye Dia…

L’attaquant international sénégalais a interrompu sa séance d’entraînement ce jeudi au terrain annexe de Diamniadio. Une information qui a failli échapper à la presse. En effet, après avoir entamé le galop d’entraînement avec ses 24 autres coéquipiers, Boulaye Dia s’est subitement retiré de la séance pour se diriger vers le banc de touche. Une réaction qui laisse penser que l’attaquant du Salernitana a dû ressentir une sorte de gêne musculaire.



Cette hypothèse est d’autant plus probable que sur les images captées par dakaractu, on aperçoit Boulaye boitiller légèrement du côté du pied droit. Après avoir averti son entraîneur, Aliou Cissé, le numéro 9 sénégalais n’a pas effectué le reste des exercices technico-tactiques. Reste à espèrer qu’il ne s’agisse de rien de trop sérieux. Le Sénégal et l’Algérie joue un match amical ce mardi 12 septembre à 19h00 Gmt au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Equipe-nationale-Inquiet...