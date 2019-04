Equipe nationale - Primes impayées : Boukhary Dramé réclame à la FSF ses primes de match

L’histoire des primes impayées refait surface. L’international sénégalais, Boukhary Dramé réclame à la Fédération sénégalaise de football, ses primes de match.



Le défenseur de l’équipe nationale cherche à récupérer ses primes de matches et de qualifications avec les Lions entre 2015 et 2017.



D'après le journal Record, le joueur a joint le vice-président de la Fédération, Abdoulaye Sow, pour savoir la date à laquelle, il pourra récupérer son argent. Mais, les responsables de la FSF lui ont tout simplement demandé de s'adresser au ministre des Sports.













