Équipe nationale de Beach Soccer : Les leçons à tirer de la défaite contre le Maroc

En 2021, pour préparer la CAN qui s’est jouée au Sénégal, le Maroc et le Sénégal ont disputé trois matchs amicaux sur la plage de Diamalaye. Le Sénégal avait remporté tous ces matchs, qui se sont disputés au mois d’avril. De quoi donner des idées aux Marocains, dont le technicien se plaignait de n’avoir que l’équipe nationale et pas de championnat. Et à lui de tenir les rênes de l’équipe et de la fédération.



Une année après, en avril 2022, le Maroc s’attachait les services de Ngalla Sylla. Entre-temps, elle se montrait comme un adversaire redoutable pour le Sénégal avec une demi-finale, difficilement remportée par les Lions de la Teranga (3-2).



L’équipe nationale ne joue pas en dehors des compétitions



Le capitaine des "Lions" avait lancé l’alerte lors de notre interview, avant le départ pour la Tunisie. « Cela fait 8 mois qu’on n’a pas joué le moindre match, depuis notre finale en Coupe d’Afrique. Au début, il y aura un manque d’automatismes des joueurs. Au fur et à mesure qu’on jouera, on fera de notre mieux », avait fait savoir Al Seyni Ndiaye.



Une des grosses faiblesses du Sénégal. Si l’on le compare avec le Maroc, la différence saute à l’œil. Le Maroc a joué deux matchs amicaux (deux victoires) contre la Mauritanie en juin, pour préparer Hammamet, en plus de la Coupe arabe de Beach Soccer en mai passé, ou il s’est arrêté en demi-finale.



En mars, les lions de l’Atlas avaient disputé 3 matchs amicaux contre la France. En février, il avait aussi décroché une victoire en amical face aux Emirats Arabes Unis. Pour dire que depuis octobre 2022, avec une 3e place à la Coupe d’Afrique, le Maroc n’a pas dormi sous ses lauriers et a continué sa belle progression.



Avant la Coupe du Monde, jouer le plus de matchs (amicaux et autres) possibles !



Il faut dire que cette défaite à Hammamet est une grosse alerte avant la prochaine Coupe du Monde, où le Sénégal a l’ambition de faire mieux qu’en 2021, c’est-à-dire se qualifier en finale et remporter le trophée. Et fort heureusement, elle est reportée en février 2024. Ce qui donne encore plus de temps de préparation pour les équipes participantes



En se qualifiant à la finale des Jeux Africains de la plage, le Maroc et le Sénégal ont aussi obtenu leur ticket pour les prochains jeux Olympiques de la plage, prévus en Indonésie, du 26 juillet au 11 août prochain. En plus d’un tournoi en Russie qu’avait annoncé le sélectionneur Mamadou Diallo.



Pour dire que le Sénégal aura des échéances pour rectifier et corriger les erreurs. En plus de renforcer son effectif, il faut dire que l’équipe tourne autour de 10 joueurs. Les nouveaux nous laissant sur notre faim, il reste encore des places à pourvoir. Et au-delà des tournois prévus, organiser d’autres matchs amicaux qui permettront à l’équipe de progresser dans le jeu. A Hammamet, la défense n’a pas été solide.













