Equipe nationale : un cadre des « Lions » testé positif au Coronavirus Rédigé par leral.net le Mardi 1 Septembre 2020

Selon ouest-france, Edouard Mendy est touché par la Covid-19 et retrouvera sa place dans les buts dès qu’il le pourra. Sa place est bien gardée, au chaud. Absent contre Montpellier samedi et contrôlé positif à la Covid-19 en début de semaine dernière, Édouard Mendy retrouvera son habituel rôle de titulaire dès que sa santé le lui permettra, informe ouest-france. Très convoité par Chelsea, le gardien de but sénégalais pourrait rejoindre la Premier League. Le plateau de canal sport confirme que si Edouard Mendy n’a pas joué le week-end dernier face à Montpellier, c’est parce qu’il est testé positif à la Covid, selon le président du club. Concernant son mercato, Chelsea a bien contacté les dirigeants du Stade Rennais pour connaître les modalités d’un éventuel transfert mais les Rouge et Noir se sont montrés très clairs dans ce dossier. Le club anglais insiste pour recruter l’un des meilleurs gardiens de la Ligue 1.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-29801-equipe-nati...

