Erdogan annonce la fermeture de cafés et restaurants et un couvre-feu le week-end en Turquie Rédigé par leral.net le Mardi 17 Novembre 2020 à 21:38 | | 0 commentaire(s)|





Source : Le Président turc a annoncé l'imposition d'un couvre-feu partiel le week-end, ainsi que la fermeture de cafés et de restaurants dans l’ensemble du pays en raison de la pandémie de Covid-19.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202011171...

Accueil Envoyer à un ami Partager