Eric Zemmour agressé : il raconte son (long) échange téléphonique avec Emmanuel Macron (VIDEO)

L'histoire a fait couler beaucoup d'encre en ce week-end prolongé du 1er mai. Ce jeudi 30 avril, Eric Zemmour s'est fait agresser en pleine rue sous les rires et l'objectif d'un jeune homme qui, visiblement fier de son geste, a diffusé sur les réseaux sociaux la vidéo des faits. Soutenu par ses confrères et certains de ses adversaires politiques et idéologiques, l'éditorialiste est revenu lui-même sur son agression, ce lundi 4 mai dans Face à l'info, émission enregistrée et diffusée avec 20 minutes de différé sur CNews. Au terme d'une interview menée par Christine Kelly qui aura duré près de 10 minutes, Eric Zemmour est revenu sur l'appel d'Emmanuel Macron. Un entretien téléphonique de 45 minutes dont l'éditorialiste a dévoilé la substance.



Un entretien de 45 minutes avec le président

"Je voudrais rendre hommage à l'élégance du geste, même si je fus et je suis journaliste politique, donc je vois les arrières-pensées politiques, mais enfin, il y a aussi une élégance qu'il faut reconnaître. Pourquoi ? Et bien il m'a d'abord tout simplement demandé comment ça allait, tout bêtement. Et puis la discussion s'est engagée et on s'est rendu compte que nos désaccords étaient profonds et qu'il fallait un peu de temps pour les élucider. Donc nous avons parlé longtemps", a expliqué Eric Zemmour sans pour autant rentrer dans le détail de la conversation privée.



D'ennemis à adversaires

Une discussion qui aura "peut-être" permis à ses deux protagonistes de "passer d'ennemis à adversaires", comme l'a soulignée Christine Kelly. "Peut-être ! Peut-être qu'il considère, lui, que je suis un adversaire mais pas un ennemi. Et moi aussi", a répondu Eric Zemmour, faisant référence à la théorie de la démocratie libérale, évoquée en préambule : "Je trouve effectivement qu'il faut rendre hommage à ces gens (ceux qui l'ont soutenu après cette agression, bien qu'ils ne partagent pas ses idées - idées pour lesquelles il a déjà été condamné pour provocation à la haine , ndlr). Je pense qu'ils sont d'authentiques démocrates, c'est-à-dire des gens qui pensent que leurs adversaires ne sont pas des ennemis. C'est un peu toute la théorie de Benjamin Constant ; la démocratie libérale au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on combat les idées, l'adversaire, mais on ne combat pas l'homme. Je trouve ça tout à fait honorable".



