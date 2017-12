Ericsson Innovation Awards 2018: des Sénégalais parmi les demi-finalistes ... pour représenter l’Afrique.

La firme Ericsson vient de dévoiler les noms des demi-finalistes de son traditionnel concours mondial d’innovation. Une équipe sénégalaise fait partie des sélectionnées et va ainsi représenter l’Afrique.



Le thème de cette année est « L’avenir de la vérité ». Le concours 2018 met au défi les 1 444 équipes universitaires représentant 107 pays, afin qu'elles proposent des solutions innovantes à la problématique : comment trouver, valider et partager la vérité à l’ère des technologies de l’information et de la communication ? 50 000 euros seront mis à disposition.



Les mentors d’Ericsson continueront à épauler les demi-finalistes afin de mieux étudier leurs idées avant la prochaine étape. L’équipe gagnante sera sélectionnée parmi les quatre équipes finalistes qui participeront à la « Grande Finale » au Musée Nobel de Stockholm, en Suède, le 17 mai 2018.



L’équipe sénégalaise a pour nom OwnLabs et regroupe des étudiants de l’Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar et de l’Université de Ziguinchor. Le Sénégal confirme une nouvelle fois, le potentiel de ses jeunes innovateurs. Pour mémoire, lors de l'édition 2015, une équipe sénégalaise, composée de deux étudiants de l'ESMT et d'un étudiant de l'ESP, était demi-finaliste (parmi les 10 premières équipes mondiales donc) et a représenté l'Afrique sub-saharienne. En 2013, une équipe sénégalaise remportait la version Afrique sub-saharienne du concours (avec des étudiants d'Epitech, de Sup de Co, de l'UCAD, de l'ESMT).



L’Ericsson Innovation Awards est un concours annuel mondial qui donne aux étudiants du monde entier, l’opportunité de développer des idées innovantes en collaboration avec des experts d'Ericsson. En 2017, 907 équipes issues de 75 pays se sont inscrites à la compétition.