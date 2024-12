Escroquerie : Air Sénégal condamné à Conakry à payer plusieurs millions à un Guinéen

Selon le journal Les Echos qui livre tous les détails suivants dans sa parution de ce lundi, Air Sénégal a été condamné en Guinée-Conakry où un de ses clients l’avait traîné en justice à cause du retard à l’aller et de l’annulation du vol au retour.



Même si, à la barre, le représentant d’Air Sénégal en Guinée, Mouhamadou Moustapha Mbaye, n’avait pas reconnu les faits d’abus de confiance et d’escroquerie, la compagnie a été condamnée sur l’action civile au paiement de 1850 dollars au plaignant à titre principal et de 15 millions de francs guinéens pour la réparation. Cependant, sur l’action publique, Air Sénégal a été acquittée pour « délit non constitué »



Le Tribunal de première instance de Kaloum a rendu ce mercredi 4 décembre 2024 sa décision dans l’affaire opposant Air Sénégal à l’un de ses clients, Mohamed Bangoura. La compagnie a été condamnée sur l’action civile au paiement de 1850 dollars au plaignant à titre principal et de 15 millions de francs guinéens pour la réparation. En revanche, sur l’action publique, Air Sénégal a été acquittée pour « délit non constitué ».



En prononçant son verdict, le juge Aboubacar Trio Camara a, sur l’action publique, renvoyé la Compagnie Air Sénégal des fins de la poursuite pour délit « d’abus de confiance et d’escroquerie non constitué » à son encontre. En conséquence, le tribunal a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, ainsi qu’il avisera. Sur l’action civile, le Tribunal a débouté la compagnie. « Le tribunal reçoit Mohamed Bangoura en son action de constitution de partie civile, dit du bien-fondé. En conséquence, condamne l’agence de la Compagnie Air Sénégal au paiement en faveur de Mohamed Bangoura des sommes de 1850 dollars à titre principal et de 15 millions de francs guinéens pour la réparation de toute cause de préjudice. Déboute l’agence de la Compagnie Air Sénégal de sa demande reconventionnelle. Met les frais et dépens à la charge du trésor public », a prononcé le juge.





Pour rappel, Mohamed Bangoura, citoyen guinéen, poursuivait la compagnie aérienne Air Sénégal au tribunal de première instance de Kaloum pour escroquerie et abus de confiance. Le différend est né de l’annulation d’un vol d’Air Sénégal à destination des États-Unis d’Amérique, sans que le client Mohamed Bangoura soit alerté. « J’ai acheté 2 billets à l’agence au mois de mai, 494 dollars le billet. Ma femme m’a dit de modifier la date du billet. À l’agence, la dame m’a dit d’augmenter l’argent. J’ai payé. Elle est venue à Conakry. On a quitté ici et on a fait 10 jours à Dakar. Mon retour était prévu pour le 20 septembre. Ils ne m’ont pas appelé. Les 15 et 16 septembre, ils m’ont dit d’acheter un autre billet, et qu’à mon arrivée à Conakry, ils allaient me rembourser. Trois jours après, j’ai appelé. J’ai demandé à me mettre dans un autre vol. J’ai payé mon billet pour rentrer à Conakry. Je n’ai jamais échangé avec M. Moustapha. Personne ne m’a demandé de me rembourser. J’ai été informé le 17 septembre que la ligne New-York-Dakar allait être annulée. Il y a eu de l’escroquerie : la première fois, à l’aller, on a fait 5 jours à Dakar avant d’aller à New-York. Le vol a été annulé par l’agence. On devait continuer à Memphis après New-York. Donc, on a perdu ces billets et aussi ma femme n’avait pas travaillé ».



À l’audience, en sa qualité de partie civile, il avait réclamé la somme de 500 millions de francs guinéens. Air Sénégal réclamait aussi le même montant à Mohamed Bangoura à cause des préjudices liés à la médiatisation du dossier, arguant que ce dossier est une affaire civile et non pénale.



Senenews