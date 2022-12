Escroquerie : Un agent immobilier gruge M. Diongue de 17,425 millions FCfa et sollicite un règlement à l’amiable Pour trouver un terrain avec un titre foncier à l’un de ses amis du nom de M. Diongue, la dame D. Mbow a sollicité les services de l’agent immobilier D. Sall, âgé de 37 ans. Mais ce dernier lui a joué un sale tour. Soupçonnant une escroquerie, M. Diongue a porté plainte auprès de la Division des investigations criminelles (Dic).

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Décembre 2022 à 14:41 | | 0 commentaire(s)|

Selon les sources de « L’As », les faits se sont produits au courant de l’année 2020. Voulant un terrain avec titre foncier, M. Diongue a pris langue avec la dame D. Mbow. Cette dernière contacte alors l’agent immobilier D. Salln qui lui promet une parcelle sur le titre foncier 12172.



Après discussion, les deux parties tombent sur la somme de 17 millions 425 mille francs Cfa. Il demande à M. Diongue de verser l’argent dans le compte bancaire de l’agence immobilière. Outre l’argent de la parcelle, la dame D. Mbow a versé les frais notariaux, qui s’élèvent à 1,87 million francs Cfa. Mais des années passent sans que M. Diongue ne voit sa parcelle. Lasse de cette situation, D. Mbow se rend à la Dic pour porter plainte contre D. Sall, l’agent immobilier.



Selon toujours nos confrères, auditionné dans un premier temps, il nie les faits qui lui sont reprochés, en soutenant que son accusatrice traitait plutôt avec son défunt patron. Cependant, lors de la confrontation tenue le 25 avril dernier, entre les deux parties, D. Sall est passé aux aveux, avant de solliciter le règlement du problème à l’amiable. Ce qu’accepte la plaignante. Et séance tenante, D. Sall a promis de lui céder un terrain à Darou Thioub, à 10 millions de nos francs.



Le reliquat, soit les 7, 425 millions francs Cfa, sera versé dans un court délai. Seulement, D. Sall ne va jamais honorer ses engagements. Finalement D. Mbow revient à la charge. Le mis en cause est encore convoqué par les enquêteurs de la Dic.



Séance tenante, il verse une avance de 10 millions FCfa et promet de s’acquitter du reste en mi-janvier 2023. Une demande qui sera cette fois-ci refusée par la plaignante. Ainsi D. Sall est placé en garde-à-vue, avant d’être déféré au parquet pour escroquerie sur le foncier.



