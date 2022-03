Escroquerie et charlatanisme: En complicité avec un marabout, D. Cissé gruge son meilleur ami, de 5 millions FCfa

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Mars 2022 à 20:44 | | 0 commentaire(s)|

Mamadou Makhtar Dieng a traduit en justice son meilleur ami, Daouda Cissé. Il lui reproche, en complicité avec le marabout Ismaïla Loum, de l’avoir grugé pour la somme de 5.000.000 FCfa.



Les mis en cause qui comparaissaient ce lundi, à la barre des flagrants délits de Dakar, répondaient des faits d’escroquerie et de charlatanisme.



Finalement, les prévenus ont écopé chacun d’une peine de 6 mois, assortie du sursis.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook