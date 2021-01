Escroquerie et charlatanisme: Ibrahima Hann et Thierno Ly, condamnés à 3 mois de prison et à payer... Les nommés Ibrahima Hann et Thierno Ly ont comparu, hier, devant la barre du Tribunal de grande instance de Dakar pour une affaire d’escroquerie et de charlatanisme. Le tribunal a déclaré les prévenus coupables de charlatanisme en les condamnant à 2 ans dont 3 mois de prison ferme. Ils doivent payer solidairement la somme de 5 millions au plaignant.

Attraits à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour escroquerie et charlatanisme, il est reproché aux prévenus, Ibrahima Hann et Thierno Ly, d’avoir utilisé des pratiques mystiques pour s’emparer des millions d’un commerçant. Expliquant les faits, Attou Mbaye, la victime, a commencé par dire au tribunal qu’il vend des habits issus de la friperie à Colobane.



C’est ainsi qu’il a sollicité les services d’Ibrahima Hann pour qu’il lui formule des prières afin de fructifier son commerce. Mais contre toute attente, son interlocuteur lui a remis de l’eau bénite pour se laver. Et une fois qu’il a exécuté l’ordre du charlatan, il faisait tout ce que ce dernier lui disait. « Depuis que j’ai commencé à utiliser le « safara » qu’il m’a donné, j’ai complètement perdu la raison. Je faisais tout ce qu’il me demandait sans même réfléchir », confie la victime.



Poursuivant ses explications, il indique avoir vendu ses trois magasins et a emprunté 24 millions à la banque pour remettre l’argent à Ibrahima Hann. « Je lui ai remis en tout 65 millions, je lui ai payé un hôtel à raison de 15 mille par jour et un billet d’avion parce qu’il m’a dit qu’il devait quitter la Guinée pour venir au Sénégal », explique le plaignant.



A en croire Attou Mbaye, quand il lui a pris tout ce qu’il avait, ce dernier lui a présenté son ami Thierno Ly. Lequel a également reçu 150.000 frs des mains du plaignant. Niant tout en bloc, Ibrahima Hann conteste les accusations du commerçant en informant qu’il lui a certes remis de l’eau bénite, mais c’était dans le but de l’aider dans son incapacité à avoir un enfant. Le charlatan reconnait également lui avoir fait des choses à manger avec sa femme.



Sur la question de savoir combien il a reçu du commerçant, il a soutenu avoir reçu 50.000 et 100.000 frs. Quant à Thierno Ly, l’autre prévenu, il a été auditionné et il a reconnu effectivement avoir encaissé 150.000 francs. « Hann m’a appelé pour que je vienne l’aider dans les prières. On s’est entendu sur la somme de 150.000 francs. Le lendemain, il m’a rappelé pour me dire que le gars est d’accord. J’ai quitté Sédhiou pour venir à Dakar », confie le sieur Thierno Ly, rapporté par le journal Le Témoin.



Poursuivant, il explique avoir fait des prières à la victime pour que sa femme puisse guérir en usant de versets du Coran. L’avocat de la partie civile, Me Assane Dioma Ndiaye, s’est dit convaincu de la culpabilité des prévenus qui sont des personnes dont l’activité principale est d’appauvrir les citoyens pour s’enrichir. « Quand vous touchez à leur « saafara » vous donnez tout ce que vous avez. Mon client a vendu deux magasins à 24 millions et 10 millions et vidé son compte bancaire. Il s’est appauvri. Les faits de charlatanisme et d’escroquerie sont avérés », a fait savoir la robe noire qui soutient que son client a été victime de la magie noire, tout en réclamant 60 millions aux prévenus à titre de dommages et intérêts.



Quant au maitre des poursuites, il a requis l’application de la loi. S’exprimant , la défense a indiqué qu’aucune preuve n’a été apportée par la partie civile. « Le prévenu n’est même pas cohérent dans ses accusations. Tout le monde utilise de l’eau bénite, il n’était pas hypnotisé » a plaidé la défense, sollicitant du juge le renvoi des fins de la poursuite sans peine ni dépens.



