Escroquerie foncière : Adama Faye, frère de Marième Faye Sall, en garde-à-vue Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juin 2024 à 12:02 | | 0 commentaire(s)|

Le défilé des proches de l’ancien régime se poursuit, entre la Police et la Gendarmerie. Après que Pape Doro Guèye a été placé sous mandat de dépôt en début de semaine, c’est maintenant au tour du frère de l’ex-Première dame, Marième Faye Sall, d’être mis en cause. Convoqué hier après-midi, il a été placé en garde à vue à la section de recherches de Colobane pour une affaire d’escroquerie foncière. Selon des informations, il a été mis en détention après son audition. Il serait, selon certaines sources, au centre d’un litige foncier. Ainsi, le nouveau pouvoir démontre sa détermination à faire la lumière sur les faits et à rendre des comptes. Il semble donc clair qu’il n’y aura pas d’immunité pour Macky Sall, sa famille et son entourage. Comme le dit l’adage, on récolte ce que l’on sème.



