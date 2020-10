Escroquerie foncière: Deux Youssou face au juge du Tribunal de Grande Instance de Dakar, pour une affaire de 41 millions FCfa Une affaire d’escroquerie foncière a été jugée avant-hier au Tribunal d’Instance de Dakar. Kamal Djiled, qui a traîné devant la barre Youssoupha Guèye et Youssou Touré, reproche à ces derniers de lui avoir soutiré 41 millions FCfa.

En effet, nous dit « L’As », Kamal Djiled a acquis 45 terrains auprès de Youssoupha Guèye moyennant 6 véhicules d’une valeur de 27,5 millions FCfa, en plus du versement d’un montant de 14 millions de nos francs. Mais, il a eu la surprise de sa vie quand il a découvert que Youssou Guèye lui avait remis de faux actes de cession et de fausses attestations de délibération, que lui avaient confectionnés le gérant de cybercafé, Youssou Touré.



Après avoir su que les documents étaient des faux, le promoteur immobilier ne s’est pas fait prier pour porter plainte contre les deux acolytes, pour faux et usage de faux en écriture administrative, escroquerie et complicité de ce chef.



Devant le juge, les prévenus ont reconnu les faits sans ambages. Selon Youssoupha Guèye, c’est un certain Amadou Dia qui lui avait promis 35% de ses terrains, sis à Diamniadio. Raison pour laquelle, dit-il, il avait signé un protocole d’accord avec le plaignant, qui lui avait remis 3 véhicules et la somme de 12 millions FCfa.



Son compère, Youssou Touré prétend avoir confectionné les faux documents à 1000 FCfa l’unité. A l’en croire, il avait falsifié les signatures et les cachets des autorités domaniales.



A l’issue du procès, le parquet a requis deux ans de prison ferme contre les deux escrocs. Le délibéré est prévu le 21 octobre prochain



