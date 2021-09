Escroquerie foncière: La Sicap grugée de 4,2 milliards F CFA, soit 70 hectares Selon Libération, une affaire d'escroquerie sur des deniers publics qui sent des complicités internes sent à plein nez au niveau de la Sicap.

A en croire le journal, dans le cadre d'une opération foncière sur soixante dix (70) hectares, la Sicap a entièrement payé 4,2 milliards F CFA à Fara Ndiaye Tall, le Directeur général de Mina Hôtel, pour ensuite se...pencher sur les papiers du terrain.



Le vendeur qui a tout empoché a disparu au moment de signer l'acte de vente devant le notaire parce que le site faisait l'objet d'un paiement au profit de la Banque régionale des marchés.



Une information judiciaire est ouverte contre X après une plainte avec constitution de partie civile; les dix (10) hectares étaient destinés au programme des "100.000" logements.

