Escroquerie foncière : Le faux frère escroc de Marième Faye Sall disparait présentement des radars L’affaire de l’escroquerie foncière dans le périmètre aéroportuaire de Diass, Leral y revient encore avec d’autres détails. Le faux frère de la première Dame, Marième Faye Sall, répondant à Babacar Faye dit Makhary, natif de Kaolack est toujours, activement recherché. Cette fois-ci, c’est la gendarmerie de Thiong qui est à ses trousses. Conscient de ce qui l’attend, il a totalement fermé ses portables et reste injoignable actuellement.



Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juillet 2019 à 22:02 | | 0 commentaire(s)|

Comme on s'y attendait, Babacar Faye dit Makhary un escroc, habitué des faits et vrai as dans l’arnaque et l’escroquerie disparaît entièrement des radars. Et pourtant, il y a de cela quelques jours, il répondait aux appels des gendarmes et promettait même, de déférer à la convocation. Conscient de ce qui l’attend, Babacar Faye dit Makhary, loin d’en être à son premier coup d’essai a totalement fermé ses portables et, il est injoignable actuellement.





A retenir que le faux-frère de la Première Dame, très connu du fichier judiciaire se disant commis dans l’administration, domicilié à Ouakam, a été conduit le 7 février 2017 devant le Procureur pour escroquerie. Il avait grugé un montant de 5 millions FCfa à Commerçant du nom de M. Ndiaye. Et, il avait fait croire à l’époque à ce dernier, qu’il était le frère de la Première Dame Marième Faye Sall. En même temps, il lui avait promis de lui faire gagner un grand projet à l’Ucad et, au ministère de l’Education.







Ainsi, Babacar Faye, pour mieux ferrer sa proie, l’avait persuadé d’être en mesure de lui procurer un passeport diplomatique. Une fois les 5 millions de Fcfa encaissés, le faux frère de Marième, Babacar Faye était subitement devenu injoignable et introuvable.







Le commerçant, grugé de guerre lasse, avait déposé une plainte devant la Division des Investigations criminelles (Dic). Le escroc, interpellé a été mis aux arrêts dans cette affaire au début du mois de février 2017.







Mais, Babacar Faye dit Makhary est sorti de prison plus fort. Cette fois-ci, il avait mis la barre plus haute pour toucher un Jackpot. L’homme, faisant l’objet de plainte et recherché par la Gendarmerie pour avoir vendu un terrain d’autrui, à hauteur de 280 millions de FCfa. Le terrain se trouve dans le périmètre aéroportuaire de Diass. Sa nouvelle victime, intéressée par l’attractivité de la zone, est le sieur Ndongo Fall, opérateur dans le secteur du nettoiement et propriétaire de camions gros-porteurs. Leral a constaté que Babacar Faye, dit Makhary Faye, après avoir encaissé l’argent avait promis de faciliter l’obtention des papiers au vieux Ndongo Fall. Mais, rien…





Il était en complice avec un notaire de Thiès ...





Les enquêteurs invitent présentement à une collaboration des citoyens pour l’arrêter afin de freiner ses opérations d’arnaque.







Leral













Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos