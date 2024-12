Escroquerie foncière : Un Maire, oncle du président Macky Sall arrêté Rédigé par leral.net le Samedi 7 Décembre 2024 à 04:28 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Pikine/ Semmé/ Babacar Sy Coup dur pour Macky SALL. Son oncle Habibou TIMBO par ailleurs Maire de la commune de Sémmé (Matam) a été arrêté par les éléments de la police de Pikine en compagnie Aissatou NGAÏDO, qui gérait les comptes bancaires de Demba Boubou. Habibou TIMBO est accusé d’escroquerie portant sur plus de 300 millions de francs CFA, concernant des biens immobiliers au détriment des héritiers de feu Demba BOUBOU. Déférés hier devant le procureur du tribunal de grande instance hors classe de Pikine-Guédiawaye, les accusés ont bénéficié d’un retour de parquet. Ils seront à nouveau présentés au procureur lundi prochain, et le dossier fera l’objet d’une instruction, selon Seneweb. De son vivant, Demba BOUBOU avait confié la gestion de ses biens, notamment une villa à Hann-Maristes, au maire TIMBO. Après sa mort, la famille de feu Demba BOUBOU accuse Habibou TIMBO de ne pas leur avoir présenté toute la fortune de leur père. Les héritiers ont déposé une plainte auprès de la police de Pikine, évaluant leur préjudice à plus de 300 millions de francs CFA.



