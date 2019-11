Escroquerie foncière aux Almadies: un marabout Mbacké-Mbacké détourne les 200 millions FCfa d'un administrateur de sociétés Un grand marabout Mbacké-Mbacké est accusé d’avoir grugé un administrateur de sociétés à hauteur de 200 millions de francs Cfa. Le marabout avait fait miroiter à la victime un terrain de 3 hectares situé aux Almadies. L’administrateur de sociétés, aurait ainsi remis 200 millions de francs au guide religieux, rapporte "Le Témoin".

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2019 à 10:41

Le temps passe et le Mbacké-Mbacké tarde à octroyer le terrain en question et ne rembourse pas, non plus, la somme encaissée. Toutefois, le plaignant qui privilégie encore la négociation, n’exclut pas de porter plainte si une solution n’est pas trouvée.



« D’abord, nous comptons aller à Touba pour solliciter l’intervention du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, un homme de Dieu, connu pour sa droiture et sa sociabilité, afin qu’il nous aide à nous faire rembourser. À défaut, on va déposer une plainte auprès du Procureur de la République », a confié l’avocat du plaignant au journal.



