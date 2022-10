Escroquerie foncière et faux et usage de faux: Un promoteur immobilier gruge 40 millions FCfa à N. Diagne

Commerçant de profession et promoteur immobilier à ses heures perdues, O. F. Ndiaye, âgé de 22 ans, croupit en prison pour escroquerie foncière, faux et usage de faux portant sur des documents administratifs. Selon des sources de "L'As", les faits remontent au courant du mois de novembre 2021. Voulant acheter la parcelle n°21 du titre foncier 19231 d’une superficie de 150 mètres carrés établie à Ngor et vendue à 52 millions, la dame N. Diagne a sollicité les services du courtier, promoteur immobilier et commerçant.



Les deux parties ont conclu un accord sous seing privé, consistant à verser une avance de 40 millions et le reliquat de 12 millions FCfa après la mutation des papiers. Sur place, la victime remet 40 millions FCfa au promoteur immobilier. Et charge à O. F. Ndiaye de faire les démarches dans un délai d’un mois au maximum, pour la délivrance de l’acte de propriété. Mais après plusieurs mois d’attente, Mme Diagne dépose une plainte auprès du procureur de la République. Le dossier est transmis à la Dic. Et sans tarder, les hommes du Commissaire Adramé Sarr se lancent aux trousses du commerçant O. F. Ndiaye, qui sera rapidement interpellé. Devant les enquêteurs, il dit avoir encaissé l’argent pour le compte d’un certain A. B. Diédhiou, qu’il connaît depuis 3 ans. Il précise également que le retard accusé dans la délivrance des documents serait dû au voyage de M. Diédhiou en Turquie.



Révélant les détails de la transaction, le mis en cause soutient avoir pris 5 millions FCfa en guise de commission. Il a ensuite soustrait 5,7 millions de francs Cfa comme plus-value, avant de remettre aux deux autres courtiers que sont Saliou F. et O. Diallo, une somme de 2,6 millions francs FCfa pour leurs commissions et 2,4 millions FCfa, pour les frais d’enregistrement aux Impôts et Domaines. Le restant de l’enveloppe, à savoir les 17,8 millions francs Cfa, a été remis A. B. Diédhiou qui aurait pris la fuite.



Le mis en cause ajoute que toutes ces sommes ont été données sans décharge. Poursuivant l’enquête, les limiers ont effectué une perquisition au domicile de O. F. Ndiaye, où ils ont découvert plusieurs documents fonciers et un chèque libellé au nom de S. Fall, qui s’est également fondu dans la nature. Une arme à feu, des attestations et une carte professionnelle d’un limier ont été également découvertes dans le véhicule du courtier indélicat.



Pour se tirer d’affaire, le courtier a promis de rembourser 53 millions FCfa à la N. Diagne à cause des préjudices. Au terme de l’enquête, il a été placé en garde-à-vue, avant d’être déféré au parquet pour escroquerie foncière, faux et usage de faux portant sur des documents administratifs.

