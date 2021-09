Escroquerie foncière présumée : Les éclairages du maire de Bambilor Le maire de Bambilor, Ndiagne Diop, a réagi à l’article paru dans Rewmi Quotidien et repris par Seneweb relatif à l’affaire d’escroquerie foncière présumée portant sur la somme de 30 millions FCFA et impliquant le promoteur immobilier Cherif Amadou Diaw.

Ce dernier, jugé hier, encourt six mois d’emprisonnement ferme. « S’il a reçu des délibérations, il les a eues dans la légalité mais l’escroquerie foncière pour laquelle il est poursuivi ne concerne ni la commune ni la mairie », précise d’emblée le maire.



Il rembobine : « Je n’ai été jamais entendu ni été convoqué pour cette affaire. Mieux, je n’ai jamais remis de délibérations à Chérif Amadou Diaw », rectifie le maire. Qui précise : « c’est la presse qui me l’a apprise ; je ne suis mêlé ni de près ni de loin à aucun dossier foncier litigieux. » « Je ne lui (Ndlr : Chérif Amadou Diop) ai remis aucun terrain pour spéculation », martèle le maire de Bambilor.



Pour Rappel, le mis en cause présenté comme promoteur immobilier a été traîné devant le tribunal des flagrants délits de Dakar par les nommés Diémé Mbodji, Ndèye Fatou Ndiaye, Ndèye Koutane Danfa et Moussa Sonko.

Rewmi



