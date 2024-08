Escroquerie portant sur la somme de 9 millions de francs CFA : Un vieux de 76 ans condamné

Chef de quartier depuis 1993 à Thiaroye Sur Mur, B Niang, récidiviste a vendu le terrain d'autrui à Gora DIOP. À la barre, il a reconnu les faits. Cependant, il soutient avoir hérité dudit terrain de sa mère. Revenant sur les faits Mb Diop renseigne que le vieux Birane lui avait déclaré qu'il avait un terrain sis à Thiaroye Sur Mer, à vendre, à neuf mille (9.000.000) francs. Le gars en a parlé à son frère G Diop qui vit à l'extérieur. Ce dernier, qui cherchait une parcelle où construire sa maison, envoie la somme à son frère.



La vente fut concile. Après l'achat, G D a commencé la construction de sa parcelle. C'est alors explique-t-il qu'un certain Assane S. est venu lui dire d'arrêter les travaux car, il était le propriétaire du terrain. G D a s'en ouvre au vieux et ce dernier lui demande d'aller continuer sa construction. Ce qu'il fera. Mais, il recevra des menaces de la part du vieux.



C'est alors que le vieux Birane lui conseilla d'aller vérifier au cadastre si Assane est le propriétaire. Il se rend au cadastre et découvre que le vieux S était le véritable propriétaire et que son nom figure sur le titre foncier du terrain depuis 1974. Pendant ce temps, Assane avait porté plainte contre G D.



À l'issue du procès, il avait gagné. Alors, techniquement, G D n'a plus de terrain. Vu qu'il avait déjà commencé la construction et avait dépensé la somme huit millions cinq cent mille (8 500 000) francs CFA, Assane lui avait proposé de le vendre le terrain à vingt-sept millions (27 000 000) francs CFA. Le vieux avait accepté de verser une partie de ladite somme. Mais au final, note Gora, il lui a dit clairement qu'il n'avait pas des millions à donner.



Au tribunal, les proches du vieux ont remis un chèque de sept millions (7 000 000) francs CFA au plaignant. Mais, ce dernier n'a pas voulu prendre un chèque en guise de versement. Il a réclamé la somme de 17 500 000 francs CFA. Le prix d'achat du terrain et les huit millions cinq cent mille (8 500 000) francs, CFA coût somme construction.



Pour la défense, le vieux a hérité ce terrain de sa mère. Et, il pensait qu'il pouvait le vendre. Cependant, il a commis une erreur. Il a demandé au juge d'être indulgent envers son client. Ainsi, il a plaidé à une application bienveillante de la loi à l'égard du prévenu, vu son âge et son état de santé. Il a été condamné à 6 mois assorti du sursis, il doit également verser la somme de dix sept millions cinq cent mille (17 500 000) francs CFA au plaignant



Avec Le Grand Panel