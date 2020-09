Escroquerie portant sur le masque: Un gendarme et son complice arrêtés

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Septembre 2020

D'aprés "Libération", un gendarme en service à la Division transmission et informatique de la Caserne Samba Diéri Diallo de Colobane, a été placé sous mandat de dépôt, hier, par le Doyen des juges, pour corruption et extorsion de fonds.



Il soutirait de l’argent aux passants qui ne portaient pas de masques. Il leur réclamait 3000 FCfa, à défaut de les embarquer.Son complice, A.D, a aussi été écroué pour les mêmes délits. Les faits remontent au 18 août dernier, à Guédiawaye, plus précisément à la Cité des enseignants. Il profitait de son statut d'homme de loi pour soutirer de l'argent à des personnes qui marchaient dans la rue sans masque.





