Escroquerie portant sur plusieurs millions : Le responsable de la fondation Keur Khadim introuvable

Un scandale portant sur plusieurs millions Fcfa défraie la chronique à Mbour depuis quelques mois. En effet, le nommé Cheikh Mohamed Abdallah, gérant de la fondation Keur Khadim, avait trouvé un personnel pour financer les populations de Mbour ou les accompagner afin qu’elles obtiennent une parcelle à usage d’habitation ou qu’elles construisent une maison. C’est ainsi qu’une centaine de personnes au moins ont versé une caution afin de bénéficier des financements.



Malheureusement, après plusieurs mois d’attente, ces derniers n’ont rien vu. C’est ainsi qu’ils ont saisi la justice d’une plainte qui a abouti à l’arrestation de deux employés de la Fondation, dont la gérante Wolimata Diome et Lamine Camara. Une dame du nom de Cissé, qui était malade au moment où ses collègues ont été arrêtés, s’est rendue à la gendarmerie dès qu’elle s’est remise de sa convalescence.



En effet, Cheikh Mohamed Abdallah avait réussi à convaincre de nombreuses personnes à faire affaire avec lui. Ceux qui avaient besoin d’une parcelle devaient verser 92.000 Fcfa en guise de caution avant d’effectuer petit à petit des versements. Quant à ceux qui voulaient construire une maison, ils devaient verser la somme d’un million Fcfa. Les personnes qui avaient besoin d’un financement étaient tenues de verser 10% de caution de la somme demandée.



Trouvant l’affaire intéressante, beaucoup de personnes ont mordu à l’hameçon en investissant leur argent. Malheureusement, après avoir attendu en vain pour accéder au financement, les victimes ont déposé une plainte. Dans un premier temps, Cheikh Mohamed Abdallah est allé intervenir en faveur de ses deux employés en versant 5 millions Fcfa, mais les plaignants étaient beaucoup plus nombreux.



Depuis lors, il ne fait plus signe de vie. Pis, il a éteint tous ses téléphones. Pourtant, soutient l’une des détenues, à chaque fois qu’un client versait de l’argent, elles informaient Cheikh Mohamed Abdallah qui leur demandait de transférer les sous sur le téléphone de ses épouses ou de son chauffeur.

L’As