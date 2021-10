Escroquerie sur vente de véhicule : Un jeune gruge 2,2 millions Fcfa à son ex-beau-père Commerçant spécialisé dans la vente de véhicule, B.G se trouve actuellement à la citadelle du silence pour abus de confiance portant sur la somme de 2,2 millions Fcfa. Il a été déféré au parquet suite à une plainte de son ex beau-père, hôtelier à la retraite, du nom de S.T à qui il devait livrer un véhicule suite à une opération de vente.

Les faits remontent en 2019. Cette année-là, le retraité s’est ouvert à son ex-beau-fils pour l’achat d’un véhicule de marque Equinoxe moyennant la somme de 4,8 millions francs. C’est ainsi que le vieux a versé l’argent en tranches de deux chèques (l’un de 2,7 millions de francs et l’autre de 2,1 millions francs).



Charge maintenant à B.G de livrer la voiture. Malheureusement, des mois et des années passent sans que le retraité ne rentre en possession de son véhicule. Ce, malgré les tentatives de médiation de certains membres de la famille. Pire, B.G s’est aventuré, au cours d’une réunion de médiation, à abreuver d’insanités le vieillard, devant ses parents.



C’est ainsi que l’hôtelier s’en est ouvert à son avocat qui a saisi B.G par téléphone. Ainsi, B.G a versé 2 millions Fcfa avant de s’engager par écrit à payer par moratoire. Cependant dès le versement d’un acompte de 300 000 Fcfa, il disparaît dans la nature et refuse de prendre les appels de son ex beau-père.



Dans cette situation, le vieux retraité S.T s’est rendu au tribunal de Dakar pour porter plainte contre le commerçant B.G.



Convoqué et entendu sur le fond du dossier, le prévenu a reconnu les faits avant de présenter ses excuses et demander un nouveau moratoire. Une demande refusée par S.T qui a maintenu sa plainte.



C’est pourquoi, au terme de sa garde à vue, B.G a été déféré au parquet pour abus de confiance sur la somme de 2,2 millions francs.

