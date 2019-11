"Escroqueries foncières" : Le beau-père de Macky mouillé dans des dossiers portant sur plus d'un milliard

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2019

Abdourahmane Seck alias Homère, beau-père du Président Macky Sall, est au cœur d'une affaire d'escroquerie foncière portant sur un milliard Fcfa. Les faits remontent entre 2012 et 2016.



Selon L'As, plus de 50 victimes réunis autour d'un collectif accusent la Société d'études, de travaux et d'ingénierie (Seti) appartenant à Homère Seck et son fils Thierno Homère Seck de leur avoir vendu des terrains qu'ils n'ont pas toujours vu.



Les terrains en question répertoriés sur le TF 526/NGA ex-4407/DG leur étaient vendus entre 20 et 35 millions Fcfa. Le site appartenait à la famille Dame Mbengue qui devait bénéficier de ces lotissements.



La société Seti d'Homère Seck est aussi citée dans le scandale des 5000 logements sociaux de Bambilor dont le marché aurait été attribué au beau frère du président Macky Sall.

