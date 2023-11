Espagne: 212 migrants clandestins partis du Sénégal, débarquent à El Hierro

Le premier convoi qui est arrivé ce mardi à El Hierro, transportait un total de 171 personnes dont 3 femmes et 3 enfants.



Et le second avait à son bord 41 personnes dont 4 femmes et 1 enfant.



Toutes les deux embarcations sont parties du Sénégal avec un total de 212 migrants clandestins...

Source : https://www.dakaractu.com/Espagne-212-migrants-cla...