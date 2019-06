Espagne: 8 agresseurs sénégalais à Majorque alpagués par la police

A Magaluf, station balnéaire de Majorque en Espagne, la police vient de mettre fin aux exactions d’une bande de sénégalais qui se faisaient passer pour des vendeurs de rué, mais qui en fait, étaient spécialisés dans les agressions de touristes, surtout ceux éméchés.



Au total, ce sont 8 Sénégalais, entre 20 et 26 ans, la majorité résidant à Palma, qui ont été ferrés pour l’agression de dizaines de personnes, selon les medias locaux qui citent la mairie qui a annoncé que les arrestations avaient eu lieu aux premières heures de samedi et dimanche derniers. Les policiers ont saisis par devers eux des téléphones portables haut de gamme, des cartes sim, des portefeuilles et des montres.















Vox Populi