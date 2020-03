Espagne: Le coronavirus tue un coach espagnol:

En quarantaine quasi-totale depuis ce week-end, l’Espagne recense 8.744 cas et 297 morts. Parmi les victimes, Francisco García, un entraîneur de football âgé de 21 ans. Il s’occupait des jeunes de l’Atlético Portada Alta, un club proche de Malaga.



Frappé par le coronavirus et hospitalisé, Francisco Garcia a perdu son combat contre la maladie. Le jeune homme âgé de 21 ans s'était déjà vu diagnostiquer une leucémie récemment.



Son club avait pourtant reçu des nouvelles rassurantes quelques heures avant son décès, survenu dimanche. Sur les réseaux sociaux, un hommage lui a été rendu. “Courage à ta famille et tes amis. Qu’allons-nous faire sans toi, Francis? Tu étais toujours là pour le club, les joueurs. Nous ne t’oublierons jamais. Repose en paix. Phénomène.”





Le coronavirus a déjà causé la mort de cinq personnes à Malaga, les quatre précédentes victimes étaient âgées de plus de 70 ans.