Espagne: Le président indépendantiste catalan Quim Torra perd son mandat de député Rédigé par La rédaction de leral.net le 28 Janvier 2020 à 12:00 Quim Torra, le président indépendantiste catalan, a perdu son mandat de député régional lundi 27 janvier. Il avait été condamné en décembre 2019 à 18 mois d'inéligibilité pour « désobéissance ».

Le président indépendantiste catalan Quim Torra, condamné pour désobéissance, a perdu ce lundi 27 janvier son mandat de député régional après avoir été lâché par l’autre grande composante du mouvement séparatiste.

Cette nouvelle confrontation entre les deux partis qui gouvernent ensemble la région alimente les rumeurs d’élections anticipées en Catalogne. (Espagne).



Mandat retiré temporairement



Quim Torra, dauphin de l’ancien président catalan Carles Puigdemont, et leur parti Ensemble pour la Catalogne (JxC), réclamaient à l’autre grand parti séparatiste ERC (Gauche Républicaine de Catalogne) de les suivre dans leur volonté de désobéir à la justice qui lui a retiré temporairement son mandat.

Mais ERC qui, contrairement à JxC, a appuyé début janvier la reconduction au pouvoir à Madrid du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez, a refusé.

Nous ne pourrons pas prendre en compte votre vote afin de garantir la validité de toutes les décisions adoptées lors de cette session plénière, a dit à Quim Torra le président du parlement catalan, Roger Torrent d’ERC. Si Quim Torra avait voté, sa voix aurait en effet entaché de nullité les résolutions de la chambre régionale.



18 mois d’inéligibilité



Quim Torra s’est vu retirer son mandat après sa condamnation en décembre à 18 mois d’inéligibilité pour avoir refusé d’obéir l’an dernier à la commission électorale. Elle exigeait qu’il retire des symboles indépendantistes de la façade du gouvernement régional pendant une campagne électorale, l’institution qu’il préside devant rester impartiale.

Quim Torra avait fait appel de sa condamnation mais la commission électorale a ordonné sans attendre début janvier le retrait de son mandat de député. La décision a été avalisée la semaine dernière par la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire du pays.



Retrait de la présidence régionale



La question est désormais de savoir si la perte du mandat de député de Quim Torra doit entraîner son retrait de la présidence régionale. Selon le statut de la Catalogne, le président doit être choisi parmi les députés régionaux mais un flou juridique demeure sur le cas où le président perd son mandat de député.

Les partis de droite exigent que Quim Torra abandonne son poste de président régional et de Pedro Sanchez qu’il annule une rencontre prévue début février avec lui puisque, selon eux, il n’est plus en fonctions.

Pedro Sanchez a été reconduit au pouvoir grâce à l’abstention d’ERC lors d’un vote de confiance à la chambre des députés. En échange de cette abstention, il a promis la mise en place d’une négociation destinée à trouver une solution au conflit politique en Catalogne. Cette rencontre avec Quim Torra fait partie du processus de détente qu’il a initié.

Ouest-France

