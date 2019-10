Espagne: Lourde peine pour les indépendantistes catalans

La Cour suprême a procédé à la condamnation de 09 des 12 leaders catalans qui avaient émis l’idée d’un référendum d’auto-détermination et la proclamation d’indépendance en octobre 2017.



Ainsi, le tribunal a condamné l’ancien vice-président régional catalan Oriol Junqueras à 13 ans de prison pour sédition et détournements de fonds publics.



Les 08 autres indépendantistes, dont l’ancienne présidente du Parlement catalan Carme Forcadell, ont été condamnés à des peines allant de 9 à 12 ans de prison pour sédition, et certains également pour détournements de fonds publics, rapporte rfi.fr.