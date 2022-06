Espagne : Pour une place au marché, un Sénégalais poignarde mortellement son compatriote

Le bourreau, d'après les témoignages des ressortissants sénégalais qui ont joint Leral, est indexé comme une personne belliqueuse, impulsive et très colérique. " Il passe tout son temps à se bagarrer, à insulter et créer des histoires ", a avancé une Sénégalaise.



La victime, née en 1982, s'appelle Modou Niang et, est originaire à la région de Diourbel. Sur la photo, on peut apercevoir le meurtrier, arrêté par les policiers qui lui montrent la dépouille de sa victime, couchée sur le sol.