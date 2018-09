Espagne : Un Sénégalais se fait mordre le sexe par un chien

Modou Diouf, un Sénégalais résidant en Espagne a été admis à l’hôpital Joan XXIII de Tarragonne où il doit subir une intervention chirurgicale.



Le journal « Les Echos » qui donne l’information, révèle qu’il a été mordu au sexe par le chien de son voisin. Notre compatriote se plaignait des aboiements de l’animal et, a décidé d’en découdre avec lui.



Seulement, le chien ne s’est pas laissé faire, en mordant son pantalon, la morsure a percé le pantalon de Modou Diouf et lui a déchiré le sexe avec de graves blessures au gland et, au prépuce. Il a été tiré d’affaires par le propriétaire de l’animal.