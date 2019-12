Espagne: Un pasteur nigérian et ses 2 enfants se noient dans une piscine à la veille de Noël

Identifié comme Gabriel Diya, le pasteur âgé de 52 ans de The Redeemed Christian Church of God, son fils de 16 ans, Praise Emmanuel et sa fille de 9 ans, Comfort, se sont noyés dans une piscine de la station balnéaire de la Costa del Sol dans le sud de l’Espagne le 24 décembre. Le pasteur était en vacances en famille avec sa femme et leurs enfants. Malheureusement, sa fille Comfort a eu des difficultés en jouant dans l’une des 21 piscines de la station.



Les rapports suggèrent que Comfort a lutté dans l’eau avant que son frère et son père n’interviennent, dans une tentative infructueuse de la sauver. Les trois ne savaient pas nager.