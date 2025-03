Espagne: décès du médecin du FC Barcelone, le match contre Osasuna reporté

Le match de Liga entre le FC Barcelone et Osasuna, prévu samedi soir, a été reporté en raison du décès du médecin du Barça, a annoncé le club blaugrana.



"Le FC Barcelone a le regret d'annoncer la triste nouvelle du décès du médecin de l'équipe première, Carles Minarro Garcia, cet après-midi. Par conséquent, le match entre Barcelone et Osasuna est reporté", indique le club dans un communiqué.



"Le conseil d'administration et tout le personnel du FC Barcelone souhaitent transmettre leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis, nous sommes avec eux dans ce moment difficile", ajoute le Barça.



Un message avait également été diffusé sur les écrans du Camp Nou pour annoncer la mort du médécin et le report de la rencontre comptant pour la 27e journée du championnat d'Espagne.



"Je n'arrive toujours pas à y croire, j'embrasse très fort la famille et les amis de Carles", a écrit le milieu de terrain du Barça, Pedri, sur son compte Instagram.



Le président d'Osasuna, Luis Sabalza, a déclaré que son équipe n'avait aucune objection à ce que le match soit reporté. "Nous comprenons que la vie est la chose la plus importante et que l'on ne peut pas jouer un match en pensant que la personne avec laquelle on a vécu si longtemps n'est plus là", a-t-il déclaré au micro de DAZN.



Lors des autres rencontres de la journée, Villarreal, 5e, s'est incliné 1-0 sur la pelouse d'Alavés, pourtant réduit à 9.



La formation basque est sortie provisoirement de la zone rouge après ce succès avant d'y retourner (18e) en raison de la victoire en début de soirée de Valence (16e) à domicile face à la lanterne rouge Valladolid (2-1).



Plus tôt, le Celta Vigo (8e) s'était imposé 2-1 chez lui face au mal classé Leganés (17e).