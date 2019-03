Accueil Envoyer Partager sur facebook Espagne: la droite offre de ne pas expulser les migrantes si elles font adopter leurs bébés Rédigé par La rédaction de leral.net le 16 Mars 2019 à 16:02

Cette proposition défendue par le Parti populaire espagnol fait scandale en Espagne, alors que les élections législatives se préparent. Le Parti populaire (conservateur) propose de retarder l'expulsion des femmes enceintes migrantes, si ces dernières consentent à abandonner leurs bébés, rapporte El Pais.



Une proposition que le parti espère pouvoir mettre en œuvre en cas de victoire aux prochaines élections législatives. Selon son leader, Pablo Casado, la mesure viserait à lutter contre "l'hiver démographique" de l'Espagne, qui fait face à une chute de sa natalité.



L'agence EFE explique qu'une telle loi aurait pour but d'éviter aux migrantes souhaitant confier leur enfant à l'adoption, d'être expulsées au cours de la procédure. Mais pour le Parti populaire, cette mesure serait loin de pouvoir servir de "bouclier" à toutes les femmes sans papiers du pays, dans la mesure où elles seraient toujours expulsables après leur accouchement.



Polémique sur les réseaux sociaux



L'annonce de cette proposition a suscité une vive polémique en Espagne. "Sexiste. Raciste. Classiste. Il ne restait plus que ravisseurs d'enfants. Fascistes. Chaque démocrate doit voter à la prochaine élection pour empêcher cette foule de venir au pouvoir", s'est insurgé sur Twitter, à l'image de nombreux internautes, Ada Colau, la maire de Barcelone.



Pour un autre internaute, cette proposition rappelle la dictature franquiste. "Le PP appelle les mères migrantes sans papiers à éviter temporairement leur expulsion en échange de l'adoption de leur enfant. C'est la version actuelle des fascistes qui, pendant des décennies, ont volé des milliers de bébés lors de la dictature", gronde-t-il.



Une proposition inconstitutionnelle ?



Selon Vladimir Núñez, un avocat spécialiste de l'immigration interrogé par El Pais, la proposition du PP pourrait être inconstitutionnelle. Celle-ci serait contraire à l'article 13 de la Constitution espagnole, qui garantit toutes les libertés publiques aux étrangers en Espagne.



Face à la polémique, le leader du Parti populaire a finalement été contraint de réagir, qualifiant l'information de fake news. "Ce que propose le PP, est que les femmes enceintes qui décident de confier leur enfant à l'adoption, se voient garantir la confidentialité et les mêmes droits, qu'elles soient régularisées ou non (...) Lorsque ces femmes décident de confier l'enfant pour adoption, la procédure de dénonciation de cette personne en situation irrégulière n'est pas engagée", a-t-il expliqué ce jeudi, rapporte El Norte de Castilla.













