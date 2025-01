Espérance de vie : Le Sénégal, deuxième pays où l’on vit plus longtemps en Afrique de l’Ouest Info relayée par le quotidien Tribune, l'espérance de vie au Sénégal fait partie des plus longues en Afrique de l’Ouest. Ceci est indiqué par le rapport World Population Prospects 2023, des Nations Unies, lu par nos confrères du site Seneweb.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2025 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

Ainsi, selon le rapport , ce fait reflète les progrès significatifs réalisés en matière de santé publique par les différents gouvernements qui se sont succédé à la tete du pays. Dans le pays de la Teranga, l'espérance de vie est de 68,7 ans. Seul le Cap vert fait meiux que le Sénégal. Dans cet archipel, on peut espérer vivre pendant 76,1 ans.



A la troisième place du classement, on retrouve la Mauritanie, (68,5 ans). Elle est suivie de la Gambie (65,9 ans) et du Ghana (65,5 ans). La Guinée Bissau pointe à la 6e place (64,1 ans). Le Togo est 7e (62,7 ans) et le Liberia 8e (62,2 ans). Les deux derniers pays du top 10, sont respectivement, la Côte d’Ivoire (61,9 ans) et la Sierra Léone (61,8 ans).



La durée prévue est l'un des indicateurs démographiques le plus important. Il montre le nombre moyen d'années de la vie à venir d'une personne. C'est-à-dire la vie à venir d`une personne peut rester théoriquement sans changement à condition que les taux de fécondité et de mortalité actuels restent inchangés pendant toute la vie.



Le journal rappelle qu’il y a en tout 16 pays en Afrique de l’Ouest. Le Bénin par exemple occupe le 13e rang avec une espérance de vie de 60,8 ans, et la Guinée, la 14e place, pour une espérance de vie de 60,7 ans.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook