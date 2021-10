Espoir d’une proche libération de Guy Marius : « …les plaidoiries des avocats ont complètement détruit le réquisitoire du procureur » Thierno Bocoum, «Je suis là d’abord pour soutenir un ami, un frère. Ensuite un soutien allant dans le sens de réclamer ou, à la limite même, d’exiger sa libération parce que nous ne comprenons pas que pour le post Facebook qui est incriminé qu’il soit retenu dans les liens de la détention.

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Octobre 2021 à 17:15 | | 0 commentaire(s)|

Donc, nous considérons aujourd’hui en¬core plus que jamais que c’est une forfaiture. Et nous sommes venus le soutenir. Il est clair, il est évident que personne n’a intérêt à fragiliser les forces de sécurité de notre pays.



Et cette responsabilité, elle est partagée par les citoyens que nous sommes mais aussi avec les forces de sécurité elles-mêmes. C’est ça le sens, l’esprit de Guy Marius Sagna.



Nous pensons aujourd’hui que Guy Marius Sagna doit être, au contraire, protégé parce qu’il fait de l’activisme sain. Et c’est contraire bien entendu au type d’activisme que nous avons l’habitude de voir. Donc, une personne comme ça, nous pensons qu’elle doit être protégée, encadrée, au lieu d’être attraite devant la justice de ce pays, de cette manière.



C’est le Tribunal qui va décider et nous avons confiance aux plaidoiries des avocats qui ont complètement détruit le réquisitoire du procureur. Par conséquent, nous pensons que le 14 (octobre), Inchallah Guy Marius Sagna sera libre.»



Thierno Bocoum, leader du parti Agir



quotidien.sn



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos