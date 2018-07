«Est-ce le pire tacle de tous les temps?»

L'été n'est même pas terminé que le pire attentat footballistique de la saison a déjà été posé. Alors que beaucoup d'équipes peaufinent encore leur préparation, certaines ont déjà repris la compétition cette semaine. C'est le cas de Dudelange et Videoton, deux clubs qui s'affrontaient lors du premier tour préliminaire de Ligue des Champions.



Après le match nul de l'aller (1-1), les Hongrois de Videoton mènent deux buts à un face aux Luxembourgeois. On joue les arrêts de jeu et suite à un dégagement de gardien, Bryan Mélisse, défenseur de Dudelange, veut vite relancer pour arracher l'égalisation. Sauf qu'en dégageant au loin, le Français plante ses crampons dans le torse d'un adversaire. Un vilain geste qui lui vaudra un carton rouge logique, malgré les protestations de ses coéquipiers.

Oddschecker Early contender for the worst tackle of the season goes to....Bryan Melisse #UCL

Sur son site internet, «ESPN» se demande si ce n'est pas le «pire tacle de tous les temps». Avant de faire le parallèle avec le tacle très appuyé du Néerlandais Nigel de Jong sur l'Espagnol Xabi Alonso lors de la finale de la Coupe du monde 2010.

LateTackleMagazine #OTD in 2010, Spain won the World Cup in a game mostly remembered for Nigel de Jong attempting to excavate Xabi Alonso's chest with his foot











(Nxp) 20 Minutes