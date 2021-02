Est-ce qu’il m’est permis de masser les filles ( Selon l'Islam ) J’étudie la kinésithérapie (rééducation et massage surtout). Ma question est : Est-ce qu’il m’est permis de masser les filles et les femmes ou bien seulement les hommes ? Qu’est ce que je fais lorsque je suis seul ? Est-ce qu’il m’est permis de faire des relations avec des filles dans le licite et le bon ? Lorsque je vois une belle fille elle me plait et je dis Soubhana Allah (gloire à Allah) est-ce que ce comportement est bien ? Comment faire ma prière lorsque je suis à l’université surtout pour le Dhohr, Al Asr et le Maghreb. Car je reste à l’université de 8h du matin jusqu’à 18h du soir. Je vous remercie.





Louange à Allah. Paix et salut sur Son Prophète.



Cher Frère,







Nous implorons Allah de vous récompenser avec largesse pour votre détermination à ne manger que le licite et de vous éloigner de tous les chemins qui conduisent à sa désobéissance.







Sachez qu’il ne vous est pas permis de travailler dans le massage des femmes qui vous sont étrangères, car il est interdit au musulman de toucher ou de regarder le corps d’une femme qui lui est étrangère. Allah dit : « Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté c’est pour pur pour eux » (Sourate 24/Verset 30)



Le Prophète, , a dit : "Il vaut mieux à l'un d'entre vous qu'il soit transpercé par une aiguille en fer plutôt que de toucher une femme qui lui est interdite.", rapporté par Attabarani et Al Bayhaki.







Mais il vous est permis de masser les hommes à condition de ne pas regarder ou toucher leurs parties intimes et en se comportant avec respect et politesse.







Quant au travail dans ce domaine dans les hôtels il n’y a pas d’inconvénient à le faire si vous respectez les conditions sus-citées et à condition que l’hôtel ne renferme pas des interdits tels la vente de boissons alcoolisées, l’organisation des réceptions de danse, de libertinage ou de débauche, … ce qui est exceptionnel pour un hôtel.







Sachez aussi qu’il est interdit à l’homme de regarder une femme étrangère à lui. Allah dit : « Dis aux croyant de baisser leurs regards »







Si le regard du musulman tombe intentionnellement sur une femme qui lui est étrangère il est tenu de le détourner aussitôt. Le Prophète a été interrogé à propos du regard involontaire et il a répondu : « Tourne ton regard immédiatement », rapporté par Abou Dawoud.







Donc si le musulman obéit à cet ordre et glorifie Allah le Très haut, en s’émerveillant de la beauté d’une femme, nous souhaiterions qu’il n’y aura pas de mal en cela. Mais il doit tourner son regard et cesser de penser à elle pour que cela ne soit pas un prélude qui conduit à faire l’interdit. Que l’invocation d’Allah le Très Haut par cette expression (Soubhana Allah) soit une barrière entre lui et la perpétration de ce qu’Allah lui a interdit.



Pour ce qui est de votre dernière question nous vous renvoyons à la Fetwa No 74013



Et Allah sait mieux.

