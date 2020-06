Et Talla S'en Alla.... A Touba… El H Mor Talla N'diaye patriarche du Pak Lambaye de Dakar à l’Avenue Lamine Guéye est décédé lundi 22 juin au soir. Il avait 94 ans. Cet homme d'affaires était le père des établissements " Dakar Matériaux " crée en 1968. L’homme était affable, courtois, humble, ouvert et d'une générosité légendaire. Un tribun talibé mouride s'en est allé

Il nous conseillait toujours de faire du bien et de suivre les recommandations de Serigne Touba. Faire du bien surtout au profit des Siens restés au village dans les champs de Lambaye.



Cette idée de partage et de travail, il la doit au mouridisme, à son fondateur Cheikh Ahmadou Bamba M’Backé, à ses Khalifes et à ses petits-fils qu’il vénérait tant.



Baye Mor, comme on aimait l'appeler fut aussi un éminent acteur et défenseur du Pak Lambaye devenu plus tard Touba Lambaye dans les années70.



Son aura lui donnait un charisme dans la confrérie mouride et chez ses autres frères musulmans. C'est cet aura qui a fait dire à Mame Abdou Aziz Sy de ne jamais « traverser l’Avenue Lamine Guèye sans saluer Mor Talla ».



A la levée du corps le mardi 23 juin 2020 à la grande mosquée mouride de Béne Tally, la foule était déjà là au petit matin. On a prié ardemment pour lui, évoquant la grâce divine, celle du Prophète Mouhamed (S.W.A) et de Serigne Touba pour le paradis éternel. Amine !



Cheikh Makiyou Faye, représentant le Khalife général des mourides a loué le parcours élogieux de Mor Talla N’diaye dans la confrérie mouride.



Ce Talibé de Serigne M’Baye Thiargane de Lambaye, puis de Serigne Sakher Guéye et aujourd’hui de Abdourakhane Guéye repose désormais paix à Touba. Que la terre lui soit légère.



A Dieu mon frère



Madieng Seck, ancien journaliste à Syfia international



