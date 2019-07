Et revoilà Pape Diop !

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2019 à 11:41 | | 0 commentaire(s)|

Dans son coin depuis les élections présidentielles de février 2019, le leader du parti Bokk Gis Gis, Pape Diop, est réapparu. Il a présidé hier, la réunion du Comité directeur de son parti.



Occasion pour lui, de parler des motifs de son absence. Il a fait savoir aux responsables de structure, avoir repris ses activités professionnelles et que ses activités d'homme d'affaires ne lui permettent plus d'être à temps plein dans la politique.



Pape Diop a proposé à ses partisans, la mise en place d'un Secrétariat national, certainement pour être déchargé, souligne Les Echos.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos