Etablissement de nuit ARC de Dakar: Le gestionnaire Sakhir Kébé accusé d'avoir détourné plus de 80 millions de francs…

Samedi 25 Décembre 2021

L’établissement de nuit dénommé Arc de Dakar est dans la tourmente. En effet, le gérant chargé de l’exploitation dudit établissement du nom de Sakhir Kébé est accusé par l’administrateur Kabirou Guissé d’avoir détourné plus de 80 millions de francs. Une plainte a été déposée contre lui auprès du procureur de la République et le dossier a été confié au juge du deuxième cabinet d’instruction du tribunal de grande instance de Dakar qui a commencé les auditions.

Cependant, le mis en cause est introuvable. Le torchon brûle entre les deux partenaires d'affaires Kabirou Guissé, propriétaire du restaurant « Ubuntu », et Sakhir Kébé.



En effet, en confiant la boite de nuit dénommée Arc de Dakar sise aux Almadies au sieur Kébé, l’administrateur Kabirou Guissé ne savait pas qu’il était en train de se mettre un couteau sous la gorge. Jugeant la gestion de Kébé calamiteuse, il a décidé de le démettre de ses fonctions sans y parvenir. Kabirou Guissé accuse son gérant des délits d'abus de confiance, de détournement de biens, de faux en écritures, de menaces de mort et de tentative de séquestration. Les problèmes ont commencé lorsqu’en janvier 2021, il a voulu ouvrir la boîte de nuit l’Arc Club de Dakar. On lui a alors vanté les talents de gérant de Sakhir Kébé en matière d’établissements de nuit. C’est ainsi qu’il l’a pris comme partenaire d'affaires en le nommant gérant avec pouvoir d'exploitation. Disposant ainsi de son mandat de gestion, le sieur Kébé décida alors de s'octroyer tous les pouvoirs et finit par gommer toutes les règles d'orthodoxie de gestion mises en place par la comptabilité du sieur Guissé. De cette manière, il a pu s'accaparer des recettes de l'entreprise et siphonner les comptes bancaires. En tout, plus de 80 millions de frs de recettes auraient été détournés selon les accusations de Kabirou Guissé.



A l’en croire, son ex-collaborateur encaissait et dépensait à sa guise sans rendre compte à qui de droit et, de surcroît, refusait systématiquement de s'asseoir et de discuter avec son administrateur. Voulant constater de visu ce qui se passait au niveau de la boîte, l’administrateur Kabirou Guissé s’y est rendu au soir du 05 juin 2021. Malheureusement pour lui, il sera violenté et même menacé de mort par son partenaire Sakhir Kébé qui aurait tenté de le séquestrer dans les toilettes. N'eût été l'intervention de quelques membres du personnel, tout pouvait arriver. Se rendant compte qu'il avait affaire à une personne hors du commun qui n'hésitait pas à user de la violence et de menaces pour intimider et flouer ses victimes, Kabirou Guissé lui a notifié par voie de huissier de justice la révocation de son mandat pour mauvaise gestion et détournement de fonds. Nonobstant toutes ces injonctions, Sakhir Kébé a persisté dans sa position et a continué à faire la sourde oreille. Plusieurs plaintes ont été déposées à la gendarmerie de Ngor en vain. Décidé à ne pas se laisser faire, le sieur Guissé a déposé une plainte au niveau du procureur de la République contre son collaborateur. D’ailleurs, les auditions ont démarré depuis plus d’une semaine au niveau du juge du deuxième cabinet d’instruction. Nous avons tenté de joindre M. Sakhir Kébé sur son portable mais il était injoignable. On nous dit qu’il serait hors du pays…

LeTémoin

