Etas-Unis: La procédure de destitution contre Trump entre dans une phase publique, mercredi

Cela faisait 21 ans que les Américains n’avaient pas été témoins en direct d’une procédure de destitution. 21 ans depuis l’affaire Bill Clinton et Monica Lewinsky. Et avant cela, la procédure contre Richard Nixon dans l’affaire du Watergate.



À chaque fois, les retransmissions télévisées avaient été suivies par des dizaines de millions de téléspectateurs. Lors du Watergate, la presse avait décrit les auditions comme le feuilleton le plus suivi de l’époque. Cette fois, il faudra ajouter aux retransmissions télévisées, l’effet créé par les réseaux sociaux, et notamment les tweets constants de Donald Trump.



Trump refuse de collaborer



Cette semaine donc, trois hauts responsables vont témoigner après avoir déjà été entendus à huis-clos. Parmi eux, le diplomate Bill Taylor avait dévoilé l’existence d’un canal diplomatique de l’ombre en Ukraine, mené par l’avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani. Il avait également confirmé les pressions exercées par la Maison-Blanche sur le président ukrainien pour l’ouverture d’une enquête sur le candidat démocrate Joe Biden.



Avec ces auditions publiques, les Démocrates espèrent que les Américains pourront se faire directement une opinion sur les agissements de Donald Trump.



De son côté, le président américain refuse toujours de collaborer avec le Congrès et appelle les Républicains à en faire tout autant.











source RFI