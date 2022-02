État-civil à Kolda : L’Association Guné régularise près de 1400 enfants «sans-papiers» L’Association Guné de Kolda a permis à 1453 élèves koldois, d’exister juridiquement. Ils ont pu être enrôlés en deux phases grâce au programme «droit des filles à une éducation de qualité et sans violence». Un projet exécuté dans les départements de Kolda et de Médina Yoro Foula.

Ainsi, Guné Kolda a-t-il régularisé « lors de la première phase de ce programme, 653 élèves sans extrait de naissance dont 487 pour Kolda et 166 pour Médina Yoro Foula. Cette intervention a touché 43 établissements. Soit 26 à Kolda et 17 à Médina Yoro Foula », a fait savoir Mamadou Sow, coordonnateur de ce programme.



À l’en croire, « une deuxième phase est en cours. Elle a permis l’enrôlement de 800 élèves sans extrait de naissance, dont 550 pour le département de Kolda et 143 pour le département de Médina Yoro Foula. Cette seconde phase a été étendue à 43 autres établissements polarisés par les collèges bénéficiaires du programme, dont 40 écoles élémentaires et 3 collèges ».



Cette régularisation massive est le fruit de l’efficacité de l’équipe technique du programme qui, de l’avis de M. Sow, a utilisé une approche participative, en impliquant tous les acteurs : les relais, les parents d’élèves, les chefs d’établissements, les maires des 5 communes bénéficiaires du programme (Kolda, Saré Bidji, Dioulacolon, Bignarabé et Koulinto) et le tribunal, entre autres acteurs.



Des activités préparatoires ont été faites avant d’entamer le processus de régularisation des extraits de naissance. À cet effet, un atelier de partage a été organisé avec les agents de l’état-civil des cinq communes citées ci-dessus, des visites à domicile organisées auprès de 256 chefs de villages, en collaboration avec les agents d’état-civil, les relais et les superviseurs du programme.



Dans la même veine, une rencontre regroupant les agents d’état-civil, les maires, a été organisée avec la participation du président du Tribunal de Grande Instance de Kolda, selon le coordonnateur.













