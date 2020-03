État d’urgence et couvre-feu: le Khalife des Mourides demande à tous les fidèles de prier chez eux Selon la page Facebook de Mouride Info Web, qui relaye toutes les actualités de la cité religieuse de Touba, le Khalife Général des Mourides s’est exprimé sur l'état d'urgence et le couvre-feu décrétés lundi 23 mars 2020 par le Président de la République et qui entrent en vigueur ce mardi



« Dans une déclaration qu'il a faite ce mardi 24 mars dans sa concession de Darou Tanzil, le Patriarche de Darou Miname a solennellement demandé aux muezzins des mosquées de Touba de continuer à faire l'appel à la prière. », rapporte la page Mouride Info Web.



Qui poursuit en précisant: « Cependant, il demande aux populations de ne plus railler les mosquées et de se confier à honorer ce pilier de l'Islam chez eux ou de là l'appel leur parvient. »



Selon la même source le Khalife général Serigne Mountakha signale que « seuls ceux qui s'affairent à l'entretien des édifices pourront y prier les vendredis tout comme les autres jours, le temps que la transition se passe ».



Le guide religieux de Touba va faire une déclaration dans les prochaines heures.

