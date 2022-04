Etat des infrastructures de basket: Meïssa Mbaye Fall, ancien basketteur international, s’indigne et dénonce...

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Avril 2022 à 22:49 | | 0 commentaire(s)|

La fédération sénégalaise de Basket est accusée de mettre en danger l’intégrité des joueurs et d’avoir partagé les perdiems et récompenses. D’après Meïssa Mbaye Fall, ancien basketteur international, la fédération a oublié l’outil pour la pratique du basket. Puisque, regrette-t-il, le parquet du Stade Marius Ndiaye a été offert par le Seed en 2007 et les tableaux magnétiques, payés sur fonds propres par le président Baba Tandian.



Ainsi, la FSBB a été interpellée sur l’investissement fait après l’Afrobasket féminin de 2019, avec près d’un milliard sans billetterie, sans primes de participation des équipes nationales étrangères (50 dollars par athlète et par joueur) pour la durée de la compétition. Alors qu’il faut en moyenne 80 millions pour organiser un Afrobasket.



Meïssa Mbaye Fall, exigeant des explications sur l’intérêt de la BAL pour le Sénégal, demande des comptes sur les recettes de l’Afrobasket 2019.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook